وزير العدل الأميركي: أحداث الكابيتول

2022/01/05 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية ستفعل ما تستطيع "للدفاع عن الشعب والديمقراطية" واصفا أحداث 6 يناير 2020 بـ "الهجوم غير المسبوق على الديمقراطية".

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