الكاظمي يهنئ بعيد الجيش: بكم هزمنا الارهاب ونصون الهوية العراقية

2022/01/06 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم، الجيش العراقي بعيده الـ101، مؤكدا ان الجيش هو الضمانة لوجود عراق قوي مستقل.وغرد الكاظمي على تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”: “وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده الـ 101، وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن العراق، وعين سهرت تحمي حدوده”.واضاف: “جيشنا بكل […]

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