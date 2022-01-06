الكاظمي يهنئ بعيد الجيش: ضمانة لوجود عراق قوي عزيز

2022/01/06 | 00:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بمناسبة عيد الجيش الموافق السادس من كانون، من كل عام.

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