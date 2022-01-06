المالكي يهنئ بعيد الجيش: تجاوزتم التحديات ليبقى الوطن بسيادة كاملة

2022/01/06 | 00:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم، الجيش العراقي بعيده الـ101، مؤكدا ان الجيش تجاوز التحديات ليبقى الوطن بسيادة كاملة، بحسب وصفه.وغرد المالكي على صفحته في تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”: “يا رجال الكرامة والسيادة، أحييكم في عيدكم أيها الأبطال وأتوجه إليكم اليوم بالتهنئة القلبية بمناسبة ذكرى تأسيس جيشنا الباسل”.واضاف المالكي […]

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