2022/01/06 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خوفا من استهداف قاعة فكتوريا..اغلاق مداخل ومخارج عدة مناطق في بغداد

ظهرت المقالة خوفا من استهداف قاعة فكتوريا..



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