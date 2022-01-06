للعام الثاني.. تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي

2022/01/06 | 00:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعام الثاني على التوالي، أرجأ منظمو حفل توزيع جوائز غرامي، الذي كان من المقرر إقامته في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرين إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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