منظمة دولية تقرر إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان

2022/01/06 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اصوات صافرات الانذار ضمن قاعدة عين الاسد اجراء تجريبي ولا يوجد اي استهداف جديد

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