“ايرث نيوز” تنشر كتابا موقعا من وزير الزراعة يسمح باستيراد الدجاج

2022/01/06 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف كتاب موقع من وزير الزراعة، عن موافقته اصوليا على استيراد الدجاج من تركيا، عبر منفذ ابراهيم الخليل.وبحسب الطلب الموقع من الوزير، فان احدى الشركات طلبت من وزارة الزراعة السماح لها باستيراد 5 ملايين دجاجة من تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل.وكشف وزير الزراعة، محمد الخفاجي، امس الاربعاء، عن ضغوط من “مافيات […]

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