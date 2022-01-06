2022/01/06 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة الدفاع، أمرا وزاريا بترقية الضباط ضمن جدول كانون الثاني.وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع حصلت وكالة الانباء العراقية (واع)، على نسخة منها: أنه "استنادا للصلاحية المخولة لنا وعملا باحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وبناء على ما جاء بالامر الديواني (22003) المبلغ بكتب مكتب رئيس مجلس الوزراء 3008/ 2200172 في 4/1/2022 ، واستنادا الى احكام المادة (78) من الدستور تقرر ترقية الضباط (القادة والاعوان)".أدناه نص الأمر الوزاري:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور الأمر الوزاري بترقية ضباط وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور الأمر الوزاري بترقية ضباط وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).