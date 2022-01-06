عبدالله بن زايد يهاتف بلينكن والامارات تباشرعضويتها في مجلس الأمن

2022/01/06 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان‭ ‬ أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬اتصالا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬انتوني‭ ‬بلينكن،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭.‬ وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إنهما‭ ‬بحثا‭ ‬في‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬الصديقة‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‮»‬‭.‬ وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنهما‭ […]

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