قذائف صاروخية تستهدف أكبر قاعدة أمريكية في شرق سوريا

2022/01/06 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ سقطت‭ ‬ثلاث‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬حقل‭ ‬العمر‭ ‬النفطي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬غداة‭ ‬إحباط‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ واتهم‭ ‬المرصد‭ ‬مجموعات‭ ‬مقاتلة‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬بشنّ‭ ‬القذائف،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬إيران‭ ‬وحلفائها‭ […]

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