واشنطن تقرن ادانتها إطلاق الصاروخ بالدعوة للحوار مع كوريا الشمالية

2022/01/06 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬وشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ دانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لما‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬وحضّت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬على‭ ‬الحوار‭. ‬وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬تنتهك‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬عدة‭ ‬قرارات‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬وتمثّل‭ ‬تهديدا‭ ‬لجيران‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬ملتزمين‭ ‬بالنهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬حيال‭ ‬جمهورية‭ […]

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