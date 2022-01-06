عن الأمل و اليأس - احمد المغربي

2022/01/06 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي إن الأمل و اليأس مترابطان رغم تناقضهما الشديد ومن يتأمل وجودهما في حركته قد يوحى له أحيانا أن عدائهما مجرد تمثيل مصطنع لخداع البشر فلا يحتضننا الأمل إلا ليهجرنا و يتركنا لليأس و بعد أن نعتاد على غرفة اليأس الكئيبة يضجر من استضافتنا فيتصل بالأمل و يدعوه لإغرائنا أملا في التخلص من وجودنا في بيته رغم أنه هو من بادر و ألحّ على دعوتنا في البداية و لا يخجل اليأس من مجاملة الأمل أمامنا نحن الذين أمضينا ا ......





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