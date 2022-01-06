خلية الإعلام الأمني: معالجة طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد

2022/01/06 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن الدفاعات الجوية عالجت طائرة مسيرة مجهولة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد الجوية.وذكرت الخلية في بيان، أن "الدفاعات الجوية تعالج طائرة مسيرة مجهولة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار، حيث تمت المعالجة خارج محيط القاعدة".

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