الكاظمي من موقع مجزرة جبلة: مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة

2022/01/06 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة‭ -‬الزمان‭ ‬ زار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ناحية‭ ‬جبلة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل،‭ ‬حيث‭ ‬موقع‭ ‬أكبر‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مواطناً‭ ‬اغلبيتهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭..‬ ووصف‭ ‬الكاظمي‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬جبلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل،‭ ‬بأنهم‭ ‬مجرمون‭ ‬يتسترون‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬يتابع‭ […]

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