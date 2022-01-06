بنوك الوعود والمضاربة بالأسهم الرخيصة

2022/01/06 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبول‭ ‬اعلان‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬العراقيون‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬أو‭ ‬شهرين‭ ‬كأبعد‭ ‬حد‭ ‬من‭ ‬صدقية‭ ‬تنفيذه‭. ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نستحدث‭ ‬بنكاً‭ ‬للوعود‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬مؤسسة‭ ‬رقابية‭ ‬وقضائية،‭ ‬تتم‭ ‬تصفية‭ ‬حساباته‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬او‭ ‬سنة‭ ‬وبحسب‭ ‬أهمية‭ ‬الوعود‭.‬شهدنا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬بضاعة‭ […]

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