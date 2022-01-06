العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬يستقبل وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬

2022/01/06 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحريك‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬ودور‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المباحثات‭ ‬ عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ استقبل‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بيني‭ ‬غانتس‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬المتوقفة‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭.‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬شدد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ […]

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