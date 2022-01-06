2022/01/06 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحريك عملية السلام ودور الأردن في صدارة المباحثات عمان- الزمان استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن «الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في […]
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن «الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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