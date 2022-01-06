قائد عمليات بغداد يهنئ بالذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي

2022/01/06 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، القوات المسلحة بالذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي.وقال الفريق الركن سليم في برقية التهنئة تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة حلول الذكرى الاولى بعد المائة لتأسيس جيش الشعب..جيشنا العراقي الباسل، اتقدم بأحر التهاني وأعطر التبريكات الى ابناء قواتنا المسلحة الابطال سائلا المولى القدير ان يعيدها علينا وجيشنا المقدام يرفل بالنصر والعزة وعراقنا الحبيب ينعم بالامن والامان".وأضاف: "المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الابطال..إنه مجيب الدعاء."

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