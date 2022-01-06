2022/01/06 | 01:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9wvp1fjVzE4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب امتداد اللسان الملحي.. محافظة البصرة تفقد مساحات زراعية واسعة | تقرير : أثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب امتداد اللسان الملحي.. محافظة البصرة تفقد مساحات زراعية واسعة | تقرير : أثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).