ريال مدريد ينجو من مفاجآت الكأس بتجاوز ألكويانو

2022/01/06 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنجا ريال مدريد من مفاجآت كأس ملك إسبانيا، التي عانى منها في المواسم القليلة الماضية، بعدما تغلب على ديبورتيفو ألكويانو في عقر داره (3-1)، الأربعاء، في دور الـ32.الثنائي إيدير ميليتاو وماركو أسينسيو سجل أول هدفين للريال في الدقيقتين 39 و76، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق الحارس خوسيه خوان بالخطأ في مرماه، وأحرز دانييل فيجا هدف ألكويانو الوحيد.وتجنب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المغامرة بالبدء بتشكيلة كاملة من البدلاء، مفضلا إضافة بعض العناصر الأساسية لها، أمثال ديفيد ألابا وإيدير ميليتانو، بالإضافة إلى كاسيميرو.

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