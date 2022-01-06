كأس الملك..

2022/01/06 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل برشلونة حامل اللقب إلى دور الـ 16 من كأس اسبانيا بعد فوزه الصعب على مضيفه ليناريس ديبورتيفو من الدرجة الثالثة 2-1 الأربعاء، في مباراة شهدت خوض العائد البرازيلي داني ألفيش مباراته الأولى.

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