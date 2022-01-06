الصواريخ والمسيرات.. تهديد مستمر

2022/01/06 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن إيقاف الهجمات المتكررة على القواعد العسكرية في العراق؟

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