بينهم الغنوشي والمرزوقي.. القضاء التونسي يستدعي 19 شخصية سياسية للمحاكمة

2022/01/06 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى القضاء التونسي، الأربعاء، 19 شخصية سياسية، في مقدّمتهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، والرئيس السابق للبلاد، المنصف المرزوقي، لمحاكمتهم بجنح انتخابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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