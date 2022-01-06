2022/01/06 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة، إنها تتابع بقلق التقارير التي تشير إلى استيلاء الحوثيين على سفينة ترفع علم الإمارات.

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