السعودية لينا الهذلول تعلق على فيديو لأجنبية ترقص بالسيف: تخيلوا لو أنها سعودية

2022/01/06 | 07:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام سائحة أجنبية بالرقص حاملة السيف خلال احتفال في المملكة العربية السعودية الأمر الذي اثار تفاعلا.

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