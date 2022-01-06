كازاخستان.. واشنطن تدعو السلطات إلى

2022/01/06 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتّحدة الأربعاء، السلطات في كازاخستان إلى "ضبط النفس"، معربة عن أملها في أن تجري "بطريقة سلمية" التظاهرات في الجمهورية السوفياتية السابقة التي أعلنت حالة الطوارئ على كامل أراضيها.

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