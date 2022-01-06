تداول فيديو أسلوب مخاطبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للقبائل بعد ضجة تصريحات الصويان

2022/01/06 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت تصريحات الباحث السعودي، سعد الصويان عن القبائل في المملكة تثير تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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