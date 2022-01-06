علاجات طبيعية لتحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في جسم الإنسان - مصعب قاسم عزاوي

2022/01/06 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تساعد الأدوية التي تقلل من معدلات الكوليسترول والتي يصفها الأطباء أثناء الممارسة الطبية اليومية بشكل اعتيادي وشائع للغاية على الحد من مخاطر حدوث الأمراض القلبية الوعائية، كما أنها تفضي للعديد من الفوائد الصحية لهؤلاء المرضى على الرغم من أن هناك بعض التأثيرات الجانبية لتلك الأدوية وخاصة على مستوى قدرات التركيز والذاكرة لدى من يستخدمونها.



ومن ناحية أخرى، يسعى الكثيرون ممن يعانون من ارتفاع نسبة الكول ......





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