ألمانيا تدعو للحكم الذاتي في ملف إقليم الصحراء

2022/01/06 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعاعتبرت ألمانيا مقترح الحكم الذاتي الذي يتشبث به المغرب كحل لملف إقليم الصحراء "أساس جيد" للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الاقليمي.وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وفي رسالة وجهها أمس الأربعاء، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة العام الجديد: "دعم بلاده منذ سنوات عديدة لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف لقضية الصحراء".وأكد الرئيس الألماني على "دعم بلاده منذ سنوات عديدة لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف لقضية الصحراء".وتنازع "البوليساريو" المغرب السيادة على إقليم الصحراء، وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر (جارة المغرب) التي تستضيف لاجئين من الإقليم.المصدر: الأناضول

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