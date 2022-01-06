هولندا توقف تمويل منظمة فلسطينية لارتباطها بالجبهة الشعبية

2022/01/06 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هولندا، الأربعاء، أنّها ستتوقف عن تمويل منظمة "اتّحاد لجان العمل الزراعية" غير الحكومية الفلسطينية بسبب "صلات فردية" تربط بينها وبين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

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