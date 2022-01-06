لهذا السبب.. مدير بلدية الحلة يقدم استقالته (وثيقة)

2022/01/06 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم مدير بلدية الحلة، فلاح حسن النبهاني، اليوم الخميس، بطلب استقالة من المنصب تضامانا مع مطالب ذوي الشهداء والجرحى.وبحسب وثيقة الاستقالة التي وردت لوكالة ايرث نيوز، فأن النبهاني قال “استجابة لمطالب المتظاهرين من ذوي الشهداء والجرحى ولمرور شهر كامل على تسلمي المنصب، يرجى التفضل بالموافقة على اعفائي من منصب مدير بلدية الحلة”.[…]

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مدير بلدية الحلة يقدم استقالته (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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