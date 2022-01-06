أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 21 - سلام إبراهيم

2022/01/06 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم في جمورية ساحة التحريرالثورة أحيت قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي لبناء الإنسان تقاليد الخدمة الطوعية بلا مقابل الشائعة هنا في المجتمعات الأوربية المتطورة التي حققت العدالة الأجتماعية والأنظمة التي فيها ضمان كامل لحياة مواطينها من مجانية التعليم إلى التأمين الصحي إلى العمل التطوعي دون مقابل، كل هذا ولدته ثورة شباب التحرير وتجلى على هيئة مدرسة تطوعية، المعلمون متطوعين، ومن قام بإعد ......





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