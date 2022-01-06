الكوكب المراكشي.. - حسن أحراث

2022/01/06 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث تأسس نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم سنة 1947.



ويُعتبر من الفرق الرياضية المغربية ذات سُمعة وشُهرة كُرويتين كبيرتين.



كان له جمهور عريض، خاصة بمدينة مراكش.



عرف فترات قوة وفترات ضعف.لا أسعى من خلال هذا العمل الى تناول تاريخ الفريق المراكشي أو تقييمه، بل يهمني الوقوف عند فترة مُحددة من مساره الرياضي (المُسيس)؛ وهي فترة بداية الثمانينات من القرن الماضي حتى سنة 1984.لماذا؟كان الفريق حينذاك ......





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