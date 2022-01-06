الأجر المنخفض في ظل اطالة وقت العمل - سناء عبد القادر مصطفى

2022/01/06 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى وفي الواقع فكما يعرف كل دارس للاقتصاد السياسي الماركسي بأن يوجد أسلوبان لزيادة فائض القيمة الذي يحصل عليه في عملية الإنتاج:1. إطالة وقت العمل المطلق أو مضاعفة تكثيف العمل “فائض القيمة المطلق”.2. خفض وقت العمل الضروري “فائض القيمة النسبي”.



ويتعلق كلا الأسلوبان بمسألة أجر الكادحين.اطالة وقت العمللقد قُلص وقت العمل في البداية بعد ثورة أكتوبر ثم أصبح يطول بالتدريج.



وأتذكر ......





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