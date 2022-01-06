مصر.. مستثمرون يطالبون بإلغاء رسوم استيراد ألواح الطاقة الشمسية

2022/01/06 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مستثمرون من الحكومة المصرية إلغاء فرض رسوم جمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، لتأثيرها على تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتي تستهدف مصر زيادة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة

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