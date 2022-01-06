الدفاعات الجوية العراقية تعالج طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة عين الأسد

2022/01/06 | 08:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، معالجة طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، إن "الدفاعات الجوي عالجت طائرة مسيرة مجهولة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار".

واشار البيان الى انه "تمت المعالجة خارج محيط القاعدة".

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