2022/01/06 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.وكان آخر تواجد للفنانة […]

ظهرت المقالة بعد صراع مع المرض ..



وفاة الفنانة مها أبو عوف أولاً على ايرث نيوز.

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