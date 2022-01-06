تراجع طفيف في أسعار النفط العالمي 87 سنتاً للبرميل الواحد

2022/01/06 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 79.93 دولار للبرميل.وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط […]

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