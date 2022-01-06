احذر من العسل بموسم البرد!

2022/01/06 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقال خبير التغذية أندريه زولوتاريف إن هذا منتج "رهيب" يمكن أن يسبب نزلات البرد في موسم البرد.وتحدث عن كيفية تناول العسل دون الإضرار بالصحة.وأشار زولوتاريف إلى أن الكثير من الروس يحبون شرب الشاي مع العسل، لكن هذا المشروب ، في ظل ظروف معينة، يصبح غير آمن للجسم.وقال إن الأمر كله يتعلق بالتأثير الدافئ الواضح للعسل على الجسم وزيادة التعرق، مما يؤدي إلى استخدام هذه الأطعمة الشهية.

وأضاف: "من أكثر الأطعمة رعبا التي يجب تناولها بحذر شديد في موسم البرد العسل.



الحقيقة أن العسل له تأثير تدفئة واضح، ونتيجة لذلك يحدث التعرق المتزايد.



لا يشعر الناس بذلك، ولكن تناول العسل في الشتاء قبل الخروج أو النزول إلى الشارع مباشرة يمكن أن يسبب البرد".

المصدر:سبوتنك

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