دراسة: هذا هو موعد نهاية موجة أوميكرون في العالم

2022/01/06 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأميركية أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” خلال وقت قريب.وقال الباحثون في الدراسة إن “موجة أوميكرون ستزداد سوءا قبل أن تتلاشى وتختفي”.كما أوضح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة، إيرا لونجيني، أن الكثير تغير منذ بروز “أوميكرون”.[…]

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