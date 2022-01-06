بعد عامين من كورونا.. 5 تغييرات أعادت رسم وجه العالم

2022/01/06 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون العالم من الآن فصاعداً مقسوماً إلى مرحلتين: ما قبل كوفيد وما بعده...لا عجب في ذلك لأنّ هذه الجائحة تركت بصمتها تغييراً في سلوكيات وعادات كثيرة، وأرست اتجاهات جديدة قد تصير دائمة.

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