ارسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

2022/01/06 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قرر إرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة للمنظمة إلى كازاخستان.وقال باشينيان في بيان انه “استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في مواجهة أحداث العنف وبالنظر إلى التهديد الذي […]

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