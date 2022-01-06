البياتي: ضعف التمثيل الشيعي بالحكومة المقبلة سيمنح كركوك للاكراد

2022/01/06 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق جاسم البياتي، ان ضعف المشاركة الشيعية بالحكومة المقبلة سيمنح كركوك للاكراد، مشيرا الى ان الاكراد ستكون حظوظهم ضعيفة بالحصول على كركوك في حال اشتراك الاطار والتيار وتكوين الكتلة الأكبر.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الاكراد يسعون خلال الدورة البرلمانية الجديدة للحصول على الحكومة المحلية في كركوك وضمها الى الإقليم […]

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