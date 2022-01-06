 الشعلان: الانقسام بين الأطراف الشيعية سيؤثر سلبا على محافظات الوسط والجنوب

2022/01/06 | 08:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر عضو مجلس النواب السابق عدي الشعلان، من عدم لم شمل الكتل الشيعية ودخولها البرلمان ككتلة واحدة من اجل تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الانقسام سيؤثر سلبا على محافظات الوسط والجنوب.وقال الشعلان لـ /المعلومة/، ان “الانقسام وعدم الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري على الذهاب ككتلة واحدة لتشكيل الحكومة سيكون عاملا سلبيا […]

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