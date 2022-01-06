كيف تُبقي أطفالك نائمين في أسرّتهم طوال الليل؟ اتبع هذه القواعد

2022/01/06 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحصل كلوي ميلاس من CNN وزوجها بريان مازا على قسط من الراحة طوال الليل منذ سنوات بفضل طفليهما الصغيرين الرائعين.لذلك يطلبان المساعدة من خبير في نوم الأطفال، الدكتور مارك وايسبلوث، الذي يناقش قواعد النوم والروتين الليلي والميلاتونين الصديق للأطفال.

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