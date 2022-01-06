الباوي يستبعد ولادة كتلة معارضة برلمانية حقيقية

2022/01/06 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعد المحلل السياسي حازم الباوي، ولادة كتلة معارضة برلمانية حقيقية فاعلة تحت قبة مجلس النواب، لافتا الى ان التخادم السياسي والصفقات ستكون حاضرة ككل دورة برلمانية وهي ماتسقط تسمية المعارضة.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “عدم تشكيل معارضة بمستوى مطلوب يعود الى هيمنة الكتل الكبيرة المساهمة في تشكيل الحكومة على ادارة المجلس […]

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