لاعب التنس دجوكوفيتش يتسبب بأزمة عالمية!

2022/01/06 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاصفة هوجاء وصدمة شهدها عالم كرة المضرب خلال الساعات الماضية، إثر منع نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الصربي المصنف أول عالمياً في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا وتركه لساعات منتظراً، لعدم حصوله على اللقاح المضاد لكورونا.وفيما انتقد محبو نجم التنس الأول هذا الإجراء من قبل السلطات […]

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