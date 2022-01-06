خبير تغذية يصف العسل بأنه منتج “رهيب”

2022/01/06 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال خبير التغذية أندريه زولوتاريف في مقابلة مع “سبوتنيك” إن هذا منتج “رهيب” يمكن أن يسبب نزلات البرد في موسم البرد.وتحدث عن كيفية تناول العسل دون الإضرار بالصحة.وأشار زولوتاريف إلى أن الكثير من الروس يحبون شرب الشاي مع العسل، لكن هذا المشروب ، في ظل ظروف معينة، يصبح غير آمن […]

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