الأمم المتحدة تستنكر تعرض قواتها بباعتداء جنوبي لبنان

2022/01/06 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان “اليونيفيل”، ووصفه بأنه “غير مقبول”.وقال دوجاريك إن “بعض عناصر قوات اليونيفيل تعرضوا ليل الثلاثاء لهجوم من قبل مجهولين، وتعرضت آلياتهم للتخريب، وسرقت منهم أشياء رسمية”، دون أن يحدد طبيعة الأضرار أو حالة الضحايا.وأضاف […]

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