2022/01/06 | 09:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث هبطت بأكثر من دولار واحد للبرميل من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وسط تراجع الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.08 دولار أو 1.34 بالمئة إلى 79.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.29٪ إلى 76.86 دولاراً للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل/ نيسان 2020، مع دعم الإمدادات في المصافي بسبب انخفاض الطلب على الوقود.

ويشير ارتفاع مخزونات الوقود إلى أن الجمهور يتوخى الحذر بشأن السفر في أعقاب ارتفاع حالات متغير أوميكرون.

وأبلغت الولايات المتحدة عن ما يقرب من مليون حالة إصابة بـCOVID-19 يوم الاثنين، مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا حيث لم يظهر انتشار متغير Omicron أي علامات على التباطؤ.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط يوم امس الاربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أشار قرار أوبك + بزيادة الإمدادات إلى تراجع القلق بشأن فائض كبير في الربع الأول.

واتفقت أوبك+ ، المجموعة التي تضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، يوم الثلاثاء على إضافة 400 ألف برميل أخرى من الإمدادات يوميًا في فبراير/ شباط ، كما فعلت كل شهر منذ أغسطس/ اب.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الاميركية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).